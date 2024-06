Le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé mardi, inversant leurs pertes initiales et s'apprêtant à battre un nouveau record à la clôture, les investisseurs se montrant prudents face aux données d'inflation à venir et à la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine.

Les rendements des obligations du Trésor ont poursuivi leur baisse avant la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) par le département du travail.

Alors que le Dow Jones Industrial Average est resté en territoire négatif, le S&P 500 a viré au vert et le Nasdaq a pris de l'élan alors que les décideurs de la Fed se réunissaient pour leur réunion de politique générale de deux jours.

"Les investisseurs jouent la carte de la sécurité avec le rapport sur l'IPC de demain, même si l'on s'attend à une légère baisse", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef de CFRA Research à New York.

"Mais nous continuons à voir des sommets historiques, et vous ne voulez pas prendre de décision émotionnelle", a ajouté M. Stovall. "Le S&P pourrait atteindre un nouveau sommet historique aujourd'hui, l'IPC pourrait être plus faible que prévu et la Fed pourrait se montrer optimiste en annonçant au moins une baisse des taux d'intérêt avant la fin de l'année.

Alors que les marchés financiers ne s'attendent pas à une modification du taux cible des fonds fédéraux, le Comité fédéral des marchés ouverts (FOMC) devrait publier son résumé des projections économiques, qui devrait contribuer à éclairer la trajectoire future de la politique de la banque centrale.

La Fed, qui s'appuie sur des données, surveillera les données de l'IPC attendues tôt mercredi, qui devraient montrer que l'inflation reste sur son chemin sinueux vers l'objectif annuel de 2 % de la banque centrale.

Il s'agira de la deuxième mesure de l'inflation américaine en mai, après les chiffres de la croissance des salaires, plus élevés que prévu, publiés vendredi.

L'annonce par le président français Emmanuel Macron de l'organisation d'une élection éclair a jeté de l'huile sur le feu d'une année géopolitique tumultueuse, ce qui a dopé le dollar.

"Avec l'Europe qui penche à droite, Modi qui perd sa majorité et l'élection mexicaine, le changement est dans l'air", a déclaré M. Stovall, "plus d'incertitude en Europe renforcera la force du dollar américain".

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 125,36 points, soit 0,32 %, à 38 742,68, le S&P 500 a gagné 8,92 points, soit 0,17 %, à 5 369,71 et le Nasdaq Composite a ajouté 119,85 points, soit 0,7 %, à 17 312,38.

Les actions européennes ont prolongé les pertes de la session précédente, provoquées par les incertitudes politiques en France, alors que les investisseurs se sont également tournés vers la Réserve fédérale.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,93% et l'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 0,11%.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,42 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,65 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,25 %.

Le dollar a gagné du terrain face à un panier de devises mondiales dans l'attente du rapport sur l'inflation IPC, tandis que l'euro a chuté en raison de l'agitation politique provoquée par les gains de l'extrême droite lors des élections européennes et de l'élection surprise en France.

L'indice du dollar a augmenté de 0,08 %, tandis que l'euro a baissé de 0,19 % à 1,0743 $.

Le yen japonais est resté stable à 157,05 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2744 dollar, en hausse de 0,11 % sur la journée.

Les rendements du Trésor américain ont baissé avant les données de l'IPC et la décision de la Fed.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 17/32 pour atteindre un rendement de 4,404%, contre 4,469% lundi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 31/32 pour atteindre un rendement de 4,5365%, contre 4,595% lundi.

Les prix du pétrole brut ont légèrement augmenté après que l'Energy Information Administration (EIA) ait revu à la hausse ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole.

Le brut américain a augmenté de 0,21% pour s'établir à 77,90 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 81,92 dollars le baril, en hausse de 0,36% sur la journée.

Les prix de l'or ont inversé une chute antérieure et ont été légèrement plus élevés, les investisseurs restant concentrés sur les perspectives économiques de la Fed.

L'or au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2 314,16 $ l'once.