Les actions américaines ont été mitigées et les rendements des bons du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis le mois de mars, jeudi, alors que des données économiques solides ont contribué à atténuer les craintes de récession, mais ont également augmenté les chances que la Fed maintienne sa politique restrictive plus longtemps que prévu.

Les valeurs financières ont été en tête des gains après que le test de résistance de la Réserve fédérale a montré que les prêteurs américains disposaient d'un capital suffisant pour faire face à une tempête économique.

Le Dow Jones a connu la plus forte hausse parmi les trois principaux indices boursiers américains, le S&P 500 n'a connu qu'une hausse nominale, tandis que le Nasdaq est resté en territoire négatif, plombé par les grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt.

Les petites capitalisations ont nettement surperformé, le Russell 2000 étant largement en tête, avec une hausse de 1,1 %.

"Depuis le début de l'année, nous assistons à un rallye très étroit qui est occasionnellement ponctué par la participation des petites capitalisations", a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à Philadelphie. "Je pense que nous sommes en avance sur ce que nous devrions être, et la plupart des observateurs sont perplexes face à l'incapacité des valorisations à reculer."

Une baisse surprise des demandes initiales d'allocations chômage et une forte révision à la hausse du PIB du premier trimestre ont souligné la résistance de l'économie américaine et renforcé la probabilité que la Fed relève les taux d'intérêt au moins une fois, voire deux fois de plus, cette année.

"La vigueur continue de l'économie a donné à la Fed les coudées franches pour continuer à augmenter les taux d'intérêt sans provoquer de récession", a déclaré Joseph Sroka, directeur des investissements chez NovaPoint à Atlanta. "La croissance économique a été bonne et l'optimisme règne : si l'économie devait vaciller, la Fed dispose désormais des munitions nécessaires pour réagir."

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers ont évalué à 87 % la probabilité que la banque centrale procède à une nouvelle hausse de 25 points de base du taux cible des fonds fédéraux à l'issue de sa prochaine réunion de juillet.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 221,86 points, soit 0,66 %, à 34 074,52, le S&P 500 a gagné 11,61 points, soit 0,27 %, à 4 388,47 et le Nasdaq Composite a perdu 21,59 points, soit 0,16 %, à 13 570,16.

Les actions européennes ont clôturé en hausse, car des données américaines meilleures que prévu, ainsi que des signes de ralentissement de l'inflation en Espagne, ont contribué à calmer les craintes d'un ralentissement économique mondial et les signaux hawkish des dirigeants des banques mondiales.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,13 %, tandis que la jauge MSCI des actions du monde entier est restée stable.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,57 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,61 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,12 %.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, les rendements à 10 ans atteignant leur niveau le plus élevé depuis le début du mois de mars, après que les rapports économiques ont dépeint une économie américaine solide, favorisant le scénario "plus haut pour plus longtemps" en ce qui concerne la politique monétaire restrictive.

Les obligations de référence à 10 ans ont chuté de 37/32 pour atteindre un rendement de 3,854 %, contre 3,712 % mercredi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 62/32 pour atteindre un rendement de 3,9174%, contre 3,804% mercredi soir.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines face à un panier de devises mondiales, les données économiques optimistes ayant incité la Fed à continuer à relever ses taux d'intérêt.

L'indice du dollar a augmenté de 0,39%, avec l'euro en baisse de 0,38% à 1,0869 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,25 % par rapport au billet vert, à 144,86 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2618 dollar, en baisse de 0,17 % sur la journée.

Les prix du pétrole ont enregistré des gains modestes, les données économiques solides suggérant une forte demande et une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Le brut américain a augmenté de 0,43% pour s'établir à 69,86 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 74,34 dollars le baril, en hausse de 0,42% sur la journée.

Le prix de l'or s'est stabilisé juste au-dessus du niveau clé de 1 900 dollars, ses gains nominaux étant entravés par le renforcement du dollar.

L'or au comptant est resté pratiquement inchangé à 1 907,53 dollars l'once.