Bourse de Wall Street : Wall Street en forte baisse après des sanctions US contre la Chine

Les trois indices phares de Wall Street ont temporairement réduit leurs pertes à la suite de l'intervention de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, qui s'est dit favorable à de nouvelles baisses de taux compte tenu des risques économiques mondiaux et à reprendre l'augmentation de la taille du bilan de la Fed.

Mais cette annonce favorable aux marchés a été rapidement éclipsée par l'annonce de sanctions à l'encontre de plusieurs membres de l'administration chinoise.

L'indice Dow Jones a cédé 313,98 points à 26.164,04.

Le S&P-500, plus large, perdu 45,73 points, soit 1.56%, à 2.893,06.

Le Nasdaq Composite reculé de son côté de 132,52 points (1,67%) à 7.823,78.

VALEURS

Les annonces décourageantes sur le commerce pénalisent l'ensemble de la cote et en particulier les valeurs industrielles et technologiques, très sensibles à ce sujet sensible.

L'indice des semiconducteurs de Philadelphie a cédé plus de 3%. Intel, Nvidia et Western Digital ont perdu environ 4%.

Les valeurs chinoises cotées à New York ont également souffert comme Baidu, Alibaba ou JD.com qui ont cédé entre 1,9% et 3,8%.

LES INDICATEURS DU JOUR

les prix à la production ont reculé en septembre contrairement aux attentes, ce qui plaiderait pour une nouvelle baisse des taux de la part de la Réserve fédérale à la fin du mois.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont affiché une baisse marquée mardi, affectées par le pessimisme des investisseurs sur l'issue des prochaines négociations commerciales entre Chinois et Américains.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,18% à 5.456,62 points. Le Footsie britannique a perdu 0,76% et le Dax allemand a cédé 1,05%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,11%, le FTSEurofirst 300 de 0,91% et le Stoxx 600 de 1,1%.

TAUX

Les tensions croissantes sur le commerce et le chiffre inférieur aux attentes des prix à la production aux Etats-Unis alimentent les anticipations de baisse de taux de la banque centrale américaine. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée d'une baisse de taux à la fin octobre approche de 84%.

CHANGES

L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de six devises de référence, est en légère hausse mais le billet vert cède 0,2% face au yen.

PÉTROLE

Les inquiétudes suscitées par la reprise des négociations commerciales pénalisent le marché pétrolier où le cours du baril de brut léger américain recule 0,23% à 52,63 dollars le baril et celui du Brent (0,19%) tombe à 58,24 dollars.

"Le marché reste centré sur les tensions commerciales et les préoccupations liées à la demande de pétrole, ignorant les tensions géopolitiques élevées au Moyen-Orient et la baisse de la production de l'OPEP en septembre", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste du secteur pétrolier chez UBS.

À SUIVRE MERCREDI

Les investisseurs suivront la publication des "minutes" de la réunion de la Fed en septembre pour évaluer si l'institution envisage une nouvelle baisse des taux à la fin du mois.

Ils seront également attentifs aux informations en provenance de Renault, dont le président Jean-Dominique Senard pourrait proposer au conseil d'administration de trouver un successeur au directeur général, Thierry Bolloré, selon Le Figaro.

(Jean-Philippe Lefief pour le service français)