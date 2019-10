Wall Street : en forte baisse après les prix à la production

08/10/2019 | 16:50

Les indices américains débutent la séance en forte baisse à Wall Street (-1% sur le Dow Jones et -1,3% sur le Nasdaq) alors que les opérateurs appréhendent des négociations sino-américaines difficiles.



'C'est jeudi que les deux délégations se retrouvent à Washington. Le 'tour de chauffe', avant l'ouverture des discussions, est plutôt à 'montrer les muscles', note LBPAM, prévenant qu'un échec 'serait vraiment préjudiciable à la tenue de l'économie'.



En attendant, on notera que les Etats-Unis plancheraient sur une manière de marginaliser Huawei, accusé de menacer leur sécurité nationale en raison notamment de sa part de marché dans les systèmes de téléphonie mobile 5G, selon le Financial Times.



Seule statistique du jour, les prix à la production ont diminué de 0,3% en septembre aux Etats-Unis, là où le consensus attendait une hausse de 0,1%.



En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix producteurs américains ont stagné le mois dernier, alors que le consensus de marché anticipait une hausse de 0,2%.



Sur le plan des valeurs, Jefferies relève sa recommandation sur Microsoft de 'sous-performance' à 'achat', mais abaisse celle sur Oracle de 'achat' à 'conserver', dans le cadre d'une note sur le secteur informatique.



Walgreens a décidé lundi d'arrêter de vendre des produits de cigarettes électroniques dans ses magasins aux Etats-Unis, 'alors que la CDC, la FDA et d'autres officiels de la santé continuent d'examiner le problème'.



Le titre Capital One Financial s'affiche en baisse de -1,7% ce mardi, même si l'analyste Jefferies confirme rester à l'achat sur le titre, appréciant la solidité du groupe et ses perspectives.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.