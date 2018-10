Wall Street : en forte baisse avant les minutes de la Fed

17/10/2018 | 17:06

Au lendemain d'une séance faste (+2,2% sur le Dow Jones, +2,9% sur le Nasdaq), les principaux indices américains sont en baisse avant la parution des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Le Dow Jones perd -1% et le Nasdaq 0,8%.



'Le comité devrait maintenir son biais vers un nouveau durcissement de sa politique monétaire, faisant allusion à la possibilité d'une hausse de taux en décembre et de plusieurs autres l'année prochaine', prévient-on chez FxPro.



En attendant, les chiffres de la construction de logements pour septembre se révèlent sous les attentes des économistes, avec des mises en chantier en recul de 5,3% et des délivrances de permis de construire quasiment stables (-0,6%).



Sur le front des valeurs, IBM a dévoilé mardi soir un bénéfice net opérationnel en hausse de 3% à 3,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit 3,42 dollars par action, un BPA supérieur de deux cents au consensus.



De son côté, le groupe de vidéo à la demande Netflix a dévoilé un BPA trimestriel de 89 cents, à comparer un consensus de 68 cents, et revendiqué un gain d'un peu moins de sept millions de membres sur la période.



Concernant le quatrième trimestre, Netflix anticipe un nombre d'abonnés porté à 146,50 millions, dont 138,02 millions payants, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,199 milliards de dollars.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Abbott Laboratories resserre sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2018 à entre 2,87 et 2,89 dollars, se disant 'bien placé pour atteindre la borne haute de sa fourchette cible initiale'.



A 7,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de santé a progressé de 12,1% en données publiées et de 7,8% sur une base organique, croissance tirée avant tout par les équipements médicaux (+9,8% en organique).



