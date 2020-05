Wall Street : en forte hausse avant la réunion de la Fed

20/05/2020 | 16:37

Les indices actions américains sont en hausse en début de séance, avec +1,8% sur le S&P500 et +1,6% sur le Dow Jones, sur fond d'espoirs d'une reprise économique avec le recul de l'épidémie de coronavirus.



'Un rebond, plus ou moins rapide, de la croissance est acquis avec les mesures de déconfinement', reconnait Aurel BGC, prévenant toutefois que 'pour autant, nous ne pourrons pas considérer que nous sommes dans un scénario en V'.



'En fait, dans les prochains mois, il sera certainement plus pertinent de 'lire' les indicateurs économiques en 'niveau', plutôt qu'en taux de croissance sur un mois ou un trimestre', poursuit le bureau d'études.



Seuls les stocks hebdomadaires de pétrole sont prévus comme statistique ce mercredi, mais les investisseurs doivent aussi prendre connaissance, en milieu de séance, des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed.



Dans l'actualité des valeurs, le distributeur à prix réduits Target publie un BPA ajusté en baisse de plus de 60% à 0,59 dollar sur son premier trimestre comptable, manquant de deux cents l'estimation moyenne des analystes.



En revanche, la chaine de rénovation résidentielle Lowe's Companies a vu son BPA augmenter de 45% à 1,77 dollar sur les trois premiers mois de son exercice, soit 45 cents de plus que prévu en consensus de marché.



Halliburton annonce que son conseil d'administration a réduit son dividende trimestriel à 0,045 dollar par action, pour 'refléter les conditions de marchés actuelles et les incertitudes quant à la profondeur et à la durée de ce retournement'.



AstraZeneca et MSD (Merck & Co hors Amérique du Nord) annoncent que leur Lynparza a obtenu l'approbation de la FDA des Etats-Unis dans le cancer de la prostate résistant à la castration métastatique avec mutation du gène HRR.



Cette décision se fonde sur les résultats d'un essai de phase III ayant montré une forte réduction du risque de progression de la maladie et une amélioration cliniquement et statistiquement significative de la survie d'ensemble.



