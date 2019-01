Wall Street : en hausse après une salve de bons résultats

23/01/2019 | 16:56

Les principaux indices américains sont en hausse de 0,6% à 0,4% sur fond d'une salve de résultats dans l'ensemble meilleurs que prévu depuis la veille au soir.



'Le thème prédominant parmi les investisseurs en actions est la prudence face à des avertissements répétés d'une croissance plus faible, sur fond de tensions commerciales accrues', estime ADS Securities.



'On semble voir la lumière au bout du tunnel concernant la fermeture des administrations américaines, la Chambre des Représentants devant organiser un vote jeudi qui étendra le financement jusqu'au 8 février', nuance-t-il.



Parmi les publications du jour, IBM (+8%) a dévoilé un bénéfice net opérationnel en baisse de 8% à 4,4 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2018, soit 4,87 dollars par action, BPA supérieur de six cents au consensus.



United Technologies a réalisé un BPA ajusté en croissance de 22% à 1,95 dollar sur les trois derniers mois de 2018, dépassant ainsi largement l'estimation moyenne des analystes qui n'était que de 1,53 dollar.



Procter & Gamble a confirmé son objectif de BPA ajusté pour l'exercice 2018-19, après l'avoir vu augmenter de 5% à 1,25 dollar sur son deuxième trimestre comptable et battre ainsi de quatre cents le consensus.



Comcast a publié un BPA ajusté trimestriel en progression de 36,2% à 64 cents, battant de deux cents le consensus, alors que Kimberly-Clark a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 2% à 1,60 dollar, inférieur de cinq cents aux attentes.



Abbott Laboratories publie au titre de son dernier trimestre 2018 un BPA ajusté des opérations poursuivies de 81 cents, en ligne avec le consensus, pour des revenus en croissance de 2,3% à 7,8 milliards (+6,4% en organique).



Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en hausse de 2% à 1,60 dollar au titre du trimestre écoulé, manquant de cinq cents le consensus, pour des revenus en repli de 1% à 4,6 milliards de dollars, mais en croissance organique de 3%.



Le groupe Adobe annonce ce jour avoir fait l'acquisition d'Allegorithmic, une entreprise française spécialisée dans la création et la retouche 3D dans le secteur des jeux vidéo et du divertissement.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.