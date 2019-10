Wall Street : en hausse avant la réunion Trump/Liu-He

10/10/2019 | 16:58

Après des gains sensibles mercredi (+0,7% sur le Dow Jones, +1% sur le Nasdaq), la Bourse de New York débute la séance en progression de 0,6% sur le Dow Jones et le Nasdaq. L'annonce d'une rencontre au sommet Trump/Liu-He (vice-Premier Ministre chinois) vendredi dope soudain le moral des investisseurs.



'Que vont donner les discussions sino-américaines qui reprennent aujourd'hui ? On ne sait pas. Face à l'incertitude, les banques centrales sont à la manoeuvre, mais dans l'environnement actuel, ses initiatives ne peuvent pas être prédéterminées', note LBPAM.



'Les médias ont révélé que la Chine est ouverte à un accord partiel avec les Etats-Unis. Pékin a aussi indiqué être prêt à accroitre ses achats de produits agricoles, mais noté que ses négociateurs ne feront pas de concessions sur les points clés', indique Wells Fargo. L'accord sur le volet agricole n'est pas acquis, loin de là... mais un tweet de Trump restaure l'espoir.



En attendant, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 1,7% en données brutes et de 2,4% hors éléments volatils en rythme annuel le mois dernier, à comparer à des consensus qui étaient de 1,8% et de 2,4% respectivement.



'Une modération de l'inflation est positive pour les perspectives de croissance, via son impact sur le pouvoir d'achat aux ménages', soulignait plus tôt Aurel BGC, rappelant que les dépenses des ménages constituent un soutien essentiel de l'économie américaine.



Dans l'actualité des valeurs, Delta Airlines affiche un BPA ajusté en hausse de 29% à 2,32 dollars au troisième trimestre, battant de cinq cents le consensus, tiré par une croissance de 6,5% de ses revenus totaux ajustés.



Target a annoncé la nomination de Michael Fiddelke comme directeur financier à partir du 1er novembre, succédant à Cathy Smith qui restera conseillère stratégique du groupe de distribution jusqu'au 1er mai 2020.



Ra Pharmaceuticals annonce qu'à la suite d'un accord avec UCB, il fera l'objet de la part de ce laboratoire pharmaceutique belge d'une offre publique d'achat pour un montant net de l'ordre de deux milliards d'euros.



Costco Wholesale a fait part d'une augmentation de 5,6% de son chiffre d'affaires pour son mois de septembre (cinq semaines jusqu'au 6 octobre), à 14,41 milliards de dollars (+4,2% à périmètre comparable).



Le titre Walmart s'affiche en hausse (+0,4%) en début de séance, alors que Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe, après une enquête auprès de 1.000 consommateurs américains.



'Notre enquête suggère une préférence croissante pour faire appel aux détaillants à la fois en ligne et en magasin', estime Jefferies, pour qui Walmart est 'bien placé' dans l'esprit des consommateurs.



