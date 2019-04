Bourse de Wall Street : Wall Street en hausse avec l'emploi US et le commerce

L'indice Dow Jones a gagné 40,36 points, soit 0,15%, à 26.424,99. Le S&P-500, plus large, a pris 13,35 points, soit 0,46%, à 2.892,74. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 46,91 points (+0,59%) à 7.938,69 points.

Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a gagné 1,92%, le S&P 2,06% et le Nasdaq 2,71%.

Le nombre des créations d'emploi s'est nettement redressé en mars aux Etats-Unis, après le creux de 17 mois de février, sans exercer une forte pression sur les salaires. Certains analystes jugent toutefois que ces données sont tronquées par la fermeture partielle (shutdown) du gouvernement.

Ce bon indicateur a rassuré les investisseurs deux semaines après une brève inversion de la courbe des taux entre les obligations du Trésor à 10 ans et les bons à trois mois, ce qui est généralement considéré comme un signe de récession à venir.

"L'inversion de la courbe des taux a fait peur aux investisseurs, leur à fait craindre une récession", a dit Andrew Slimmon, gérant chez Morgan Stanley Investment Management. "Une donnée comme celle d'aujourd'hui efface ces craintes."

L'espoir d'un prochain accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine a également soutenu le sentiment de marché après les propos de Donald Trump qui a évoqué jeudi une échéance de quatre semaines environ.

VALEURS

Boeing a perdu 1,0%. Après la clôture, son PDG Dennis Muilenburg a annoncé dans un communiqué que le groupe allait réduire sa production de 737 à 42 avions par mois, au lieu de 52, à partir de mi-avril, alors que tous ses 737 MAX sont cloués au sol à la suite de deux accidents mortels.

Intel a sous-performé (-0,57%) après l'abaissement de la recommandation de Wells Fargo à "performance en ligne" contre "surperformance", avec une vision plus prudente sur l'évolution de la demande de semi-conducteurs.

Snap en revanche a pris 4,96%, Summit Insights ayant relevé sa recommandation de "vendre" à "conserver". BofA Merrill Lynch a relevé l'objectif de cours de 10 à 12 dollars.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes avaient terminé en petite hausse, au terme d'une séance uniquement animée par le rebond des créations d'emploi aux Etats-Unis et par la faiblesse de l'inflation salariale qui a pesé sur les rendements obligataires américains.

À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 0,23% à 5.476,20 points, à un nouveau plus haut de l'année. Le Footsie britannique a gagné 0,61% et le Dax allemand a pris 0,18%. L'indice EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,16%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,27% et le Stoxx 600 est monté de 0,09%. Sur la semaine, le CAC 40 a pris 2,35% et le Stoxx 600 s'est adjugé 2,41%.

A SUIVRE LUNDI :

Nissan a annoncé mardi qu'il convoquerait une assemblée générale extraordinaire lundi pour formellement mettre un terme au mandat d'administrateur de son ex-président Carlos Ghosn, incarcéré depuis le 19 novembre au Japon sur des accusations de malversations financières.

(Avec April Joyner et Chuck Mikolajczak et Juliette Rouillon pour le service français)