Wall Street : en hausse avec les espoirs sur le commerce

08/01/2019 | 16:40

La Bourse de New York poursuit sa progression mardi sur l'espoir d'une cessation imminente de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,7% à 23.688,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,7% à 6845,9 points.



Le président américain, Donald Trump, a fait part ce matin de son optimisme concernant l'avancée des discussions avec la Chine sur les questions commerciales.



'Les pourparlers avec la Chine se déroulent très bien!', s'exclame le président sur son compte Twitter.



Début décembre, Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping s'étaient donné, à l'occasion d'une rencontre en marge du G20 de Buenos Aires, un délai de 90 jours pour trouver un accord sur le commerce.



Ces espoirs ont été confirmés par Wilbur Ross, l'actuel secrétaire américain au commerce, pour lequel Pékin et Washington pourraient rapidement parvenir à un accord susceptible de 's'inscrire dans la durée'.



Sur le front des valeurs, le fabricant de puces graphiques Nvidia décroche de 3,7% suite à la révision à la baisse des prévisions des analystes de Credit Suisse, inquiets des niveaux de stocks dans le secteur.



Amazon.com - redevenu hier première capitalisation mondiale devant Microsoft - progresse de 1,2% et maintient son avance sur le géant des logiciels. Le géant du commerce en ligne est désormais valorisé autour de 807 milliards de dollars, contre 787 milliards pour Microsoft.



