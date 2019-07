Wall Street : en hausse grâce au PIB et aux résultats

26/07/2019 | 15:18

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin après une estimation meilleure que prévu de la croissance des Etats-Unis au deuxième trimestre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance favorable.



La croissance de l'économie américaine a atteint 2,1% au deuxième trimestre, selon l'estimation 'avancée' rendue publique ce vendredi par le Département du Commerce.



Ce chiffre confirme un ralentissement de l'activité après la progression de 3,1% du produit intérieur brut au premier trimestre, mais il est supérieur à la hausse de 1,8% attendue par les économistes.



D'après Washington, la croissance a été dopée par les dépenses de consommation, les dépenses de l'Etat fédéral et les dépenses des autorités au niveau local.



Le marché est soutenu, en outre, par de solides publications de résultats, les géants Amazon et Intel ayant fait bien mieux que prévu hier soir.



Ce matin, McDonald's a également dépassé les attentes du marché en dévoilant un bénéfice en hausse à la faveur de la croissance de ses ventes à l'international.



D'après les analystes d'IG, un passage de l'indice Dow Jones au-dessus de la barre des 27.370 points permettrait d'apporter davantage de clarté quant à la poursuite du mouvement haussier.



