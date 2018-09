Bourse de Wall Street : Wall Street en hausse, la guerre commerciale n'inquiète pas

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 111,46 points, soit 0,42%, à 26.358,42 points, à moins de 1% de son plus haut historique de janvier, et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,1% à 2 907,13 points.

Le Nasdaq Composite recule au contraire de 0,14% à 7 945,08 points, freiné par la baisse de 0,68% de Microsoft après un dividende jugé décevant par certains analystes.

La tendance générale est soutenue entre autres par la progression des valeurs du secteur des matières premières, dont l'indice S&P avance de 1,03%.

Les valeurs sensibles aux tensions commerciales, comme Boeing (+1,11%) ou Caterpillar (+1,42%) sont elles aussi bien orientées.

Au même moment, le rendement des obligations du Trésor américain à dix ans s'affiche à 3,07% après avoir franchi la veille la barre symbolique de 3% pour la première fois depuis le mois de mai.

Le rendement à deux ans, à 2,81%, évolue quant à lui au plus haut depuis la mi-2008.

Le marché obligataire bénéficie entre autres de l'anticipation d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Aux valeurs, Praxair gagne 4,36% après les informations de Reuters selon lesquelles l'allemand Linde est sur le point de céder davantage d'actifs pour obtenir le feu vert des autorités américaines à leur projet de fusion.

(Avec Shreyashi Sanyal, édité par Wilfrid Exbrayat)