(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les médias de Trump, les crypto-monnaies et les opérateurs de prison bondissent

* Goldman Sachs et BlackRock en hausse après leurs résultats

* Macy's chute après avoir mis fin aux discussions avec Arkhouse et Brigade

* Les contrats à terme sur le Russell 2000 bondissent

* Les contrats à terme augmentent : Dow 0,51%, S&P 500 0,37%, Nasdaq 0,37%.

15 juillet (Reuters) - Les indices boursiers américains devraient ouvrir en hausse lundi, les opérateurs intégrant une plus grande probabilité que le candidat à la présidence Donald Trump remporte un second mandat après avoir survécu à une tentative d'assassinat, tandis que l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt a encore renforcé le sentiment.

Sous la présidence de M. Trump, les marchés s'attendent à une politique commerciale plus dure et à des réglementations plus souples sur des questions allant du changement climatique aux crypto-monnaies.

Le dollar et certains rendements du Trésor ont augmenté lundi, les investisseurs anticipant également que les politiques de M. Trump augmenteraient les pressions inflationnistes et la dette publique.

Le site de paris en ligne PredictIt a affiché des paris sur une victoire de Trump à 67 cents, en hausse par rapport aux 60 cents de vendredi, avec une victoire de Joe Biden à 28 cents.

"Dans une administration républicaine, vous verrez une politique fiscale plus faible, une politique réglementaire plus faible... ce qui est généralement bon pour les actions. C'est un peu ce que nous constatons en termes d'attentes des investisseurs à ce stade", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance.

Les actions liées à Trump ont grimpé en flèche dans les échanges de pré-marché. Trump Media & Technology Group a été l'un des titres les plus activement négociés et a bondi de 47,9 %, tandis que la société de logiciels Phunware et la plateforme de partage de vidéos Rumble ont bondi respectivement de 29,3 % et de 10,3 %.

Les valeurs cryptographiques ont également fait un bond, le bitcoin ayant atteint son plus haut niveau en deux semaines. Coinbase Global a gagné 4,8 %, tandis que Marathon Digital Holdings et Riot Platforms ont progressé de plus de 6 % chacun.

D'autres actions qui devraient bénéficier du second mandat de Trump ont également grimpé, le fabricant d'armes Smith & Wesson et l'opérateur de prison GEO Group gagnant respectivement 6,6 % et 7,0 %.

Les investisseurs ont pris en compte une probabilité de près de 87 % d'une réduction des taux de 25 points de base d'ici septembre et de deux réductions pour 2024, selon les données de LSEG, même si la dernière série de projections économiques de la Fed n'avait indiqué qu'une seule réduction des taux cette année.

Les espoirs de réduction des taux ont contribué à la forte hausse de vendredi, qui a vu le Dow et le S&P 500 atteindre des records intrajournaliers après des données sur l'inflation plus fraîches que prévu, et l'indice Russell 2000 réaliser sa meilleure semaine depuis novembre.

Les contrats à terme qui suivent l'indice des petites capitalisations étaient en hausse de 0,71 % lundi.

Les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et de la présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly, attendus plus tard dans la journée, seront analysés pour trouver des indices sur leur évaluation des données d'inflation de la semaine dernière.

À 8:50 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 206 points, soit 0,51%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 20,75 points, soit 0,37%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 76,25 points, soit 0,37%.

Alors que la saison des résultats trimestriels des entreprises s'accélère cette semaine, il reste à voir si les mégacapitalisations peuvent justifier leurs valorisations élevées.

Le bénéfice de Goldman Sachs pour le deuxième trimestre a plus que doublé. Les actions du prêteur ont augmenté de 0,9 %.

BlackRock a légèrement augmenté de 0,1 %, après que les actifs du plus grand gestionnaire de fonds au monde ont atteint un niveau record et que les bénéfices ont augmenté de 9 % au deuxième trimestre.

Apple a progressé de 2,0 % après que Morgan Stanley a ajouté l'action du fabricant de l'iPhone à sa liste de "meilleurs choix", tandis que Tesla a bondi de 4 %.

Les actions de Macy's ont chuté de 12,3 % après que la société a déclaré avoir mis fin aux discussions de rachat avec Arkhouse Management et Brigade Capital. (Reportage de Lisa Mattackal et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta et Shinjini Ganguli)