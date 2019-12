Wall Street : en hausse malgré les statistiques

04/12/2019 | 16:55

Wall Street a ouvert en légère hausse jeudi, l'annonce de statistiques jugées décevantes sur l'emploi et les services étant compensée par un regain d'espoir sur les questions commerciales.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,7% à 27.696,8 points, tandis que le Nasdaq avance de 0,6% à 8574,7 points.



Dévoilé il y a moins d'une demi-heure, l'indice ISM non-manufacturier s'est établi à 53,9 pour le mois écoulé, contre 54,7 en octobre, reflétant une décélération de la croissance du secteur des services.



Autre statistique moins bonne que prévu, le secteur privé américain n'a généré que 67.000 emplois le mois dernier, à en croire le cabinet de services aux entreprises, un nombre bien inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'établissait à 140.000.



La tendance est néanmoins soutenue par la publication d'informations rapportant que les Etats-Unis et la Chine seraient proches d'un accord commercial.



Selon l'agence de presse Bloomberg - qui citent des sources proches des négociations - les dirigeants américains s'attendraient à sceller un accord 'de phase un' avec la Chine d'ici au 15 décembre, malgré des sujets de crispation croissants comme les droits de l'homme à Hong Kong.



Du côté des valeurs, Salesforce.com cède 0,9% malgré des performances meilleures que prévu sur le trimestre écoulé.



Campbell progresse, lui, de 1% dans le sillage de résultats trimestriels en ligne avec les attentes.



