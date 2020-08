Bourse de Wall Street : Wall Street en hausse, nouveau record à l'ouverture pour le S&P-500

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, le S&P-500 s'offrant même un cinquième record d'affilée à l'ouverture, soutenue par la hausse plus importante que prévu de la consommation des ménages et la perspective d'une longue période sans hausse de taux au lendemain des annonces de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones gagne 84,06 points, soit 0,3%, à 28.576,33 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,23% à 3.492,57 points, après avoir ouvert sur un nouveau plus haut à 3.494,69.

Le Nasdaq Composite prenait 0,55% à 11.688,93 points à l'ouverture.

Les actions américaines profitent de la nouvelle stratégie dévoilée jeudi par la Fed, qui prévoit une plus grande flexibilité sur l'inflation afin de pouvoir se concentrer sur l'emploi.

"Jerome Powell n'a fait qu'officialiser le virage ultra-accommodant pris par la banque Centrale américaine au début de la crise du COVID-19. En évacuant le risque inflationniste de ses préoccupations, il a en effet implicitement reconnu que les taux directeurs de la Fed seraient maintenus durablement bas", a déclaré Eric Bourguignon, membre du directoire de Swiss Life Asset Managers France.

Les dépenses des ménages, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique des États-Unis, ont augmenté de 1,9% le mois dernier contre 1,6% attendu par le consensus.

Aux valeurs, le groupe de mode Gap prend 2,12% à la faveur d'une hausse inattendue de ses ventes trimestrielles.

Dell Technologies grimpe de 7,27% après avoir annoncé une baisse moins prononcée que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel et un bénéfice supérieur aux attentes.

Coca-Cola avance de 1,30%, le géant américain des sodas ayant fait part de son intention de réduire ses effectifs dans le cadre d'un plan de restructuration.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Philippe Lefief)