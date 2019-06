Bourse de Wall Street : Wall Street en hausse, portée à nouveau par le commerce et la Fed

L'indice Dow Jones gagne 140,8 points, soit 0,54%, à 26 203,48 points dans les premiers échanges et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,66% à 2 905,90 points.

Le Nasdaq Composite prenait 1,02% à 7.903,31 points à l'ouverture.

Le Dow est en lice pour une septième séance consécutive de gains, ce qui serait une première depuis ses huit hausses d'affilée de mai 2018, tandis que le S&P et le Nasdaq visent une sixième séance dans le vert.

L'apaisement du conflit commercial entre les Etats-Unis et le Mexique continue de profiter aux marchés mondiaux malgré une situation plus inquiétante dans le dossier USA-Chine.

Pékin répondra avec fermeté si Washington cherche une escalade des tensions commerciales, a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères après la menace réitérée de Donald Trump d'imposer de nouveaux tarifs douaniers si aucun accord n'est conclu au sommet du G20 fin juin au Japon.

"Nous devons attendre la fin du mois pour voir quelle sera la prochaine décision. D'ici là, si rien ne se passe, les actions pourraient continuer à monter", déclare David Madden, analyste chez CMC Markets.

Les anticipations de baisse de taux de la part de la Fed, qui tiendra la semaine prochaine sa réunion de politique monétaire, et des mesures de relance de l'économie en Chine favorisent également l'appétit pour le risque, indiquent des économistes.

Les valeurs chinoises cotées à New York sont bien orientées: Alibaba, Baidu et JD.COM gagnent entre 2,8% et 2,2%.

Coté indicateurs, les prix à la production ont augmenté de 0,4% en mai aux Etats-Unis, comme en avril, selon les données publiées par le département du Travail qui confirment la remontée des tensions inflationnistes sous-jacentes.

(Laetitia Volga, avec Terence Gabriel à New York, édité par Véronique Tison)