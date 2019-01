Wall Street en hausse pour la 3e séance de suite

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi pour la troisième séance de suite, aidée par les performances de quelques stars de la technologie comme Apple et Facebook et l'espoir d'avancées dans les négociations entre la Chine et les Etats-Unis.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 1,09% pour finir à 23.788,97 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 1,08% à 6.897,00 points.

