Bourse de Wall Street : Wall Street en hausse, regain d'optimisme sur le commerce

NEW YORK, 1er juillet (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, mais a terminé en retrait par rapport à ses plus hauts du jour, portée par les valeurs technologiques dans un climat d'optimisme retrouvé concernant les négociations commerciales sino-américaines et face aux signes d'apaisement pour le groupe chinois Huawei.

L'indice Dow Jones a gagné 111,29 points, soit 0,42%, à 26.711,25.

Le S&P-500, plus large, a pris 22,07 points, soit 0,75%, à 2.963,83.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 82,95 points (+1,04%) à 8.089,19 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)