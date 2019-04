Wall Street : en léger recul après les récents plus hauts

15/04/2019 | 17:04

Wall Street a ouvert en léger recul lundi, les investisseurs hésitant à pousser les indices vers de nouveaux records annuels en dépit d'un solide indice Empire State pour le mois d'avril.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède près de 0,2% à 26.368,3 points, tandis que le Nasdaq perd également 0,2%, à 7970,9 points. L'indice S&P 500 recule lui de plus de 0,1% à 2903,1 points.



'Les marchés d'actions avaient fortement progressé la semaine dernière grâce aux bons résultats des groupes bancaires, ce qui avait permis au S&P d'aligner une troisième semaine consécutive de hausse', rappelle un trader.



'Le S&P avait ainsi réussi à clôturer au-dessus du seuil des 2900 points, une première depuis octobre dernier', souligne le professionnel.



La bonne tenue de l'indice Empire State de la Fed de New York - qui s'est s'inscrit en hausse à 10,1 en avril contre 3,7 au mois de mars - n'est pas parvenu à alimenter le mouvement haussier des marchés.



De fait, les investisseurs semblent vouloir attendre la prochaine vague de résultats avant d'adopter de nouvelles positions.



Ce matin, Goldman Sachs cède 1,9% après avoir fait état de résultats sans grand éclat au titre du premier trimestre.



Citigroup grignote lui 0,9% après avoir dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes, dus pour l'essentiel à ses efforts de réductions de coûts.



