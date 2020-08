Wall Street en léger repli après des chiffres sur le chômage

New York (awp/afp) - Wall Street baissait un peu jeudi en début de séance, tiraillée entre des chiffres meilleurs que prévu sur le chômage aux Etats-Unis et l'attente d'avancées sur le nouveau plan de relance: le Dow Jones cédait 0,20% et le Nasdaq 0,08%.

La Bourse de New York avait terminé dans le vert mercredi, ignorant un indicateur qui avait révélé un net ralentissement des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en juillet: le Dow Jones était monté de 1,39% et le Nasdaq avait gagné 0,52%, finissant à un record.

afp/rp