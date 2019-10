Wall Street : en léger repli après des données décevantes

16/10/2019 | 16:58

En baisse de l'ordre de 0,2%, le Dow Jones et le Nasdaq débutent la séance dans le rouge, dans le sillage de données décevantes sur le front de la consommation des ménages américains.



Après une progression de 0,6% le mois précédent, les ventes de détail aux Etats-Unis ont baissé de 0,3% au mois de septembre, d'après le Département du Commerce, alors que le consensus visait une hausse symétrique.



En excluant le secteur automobile, elles se sont tassées de 0,1% le mois dernier, après une hausse de 0,2% le mois précédent, tandis que les économistes espéraient en moyenne un gain de 0,2% en septembre.



Côté valeurs, Bank of America a engrangé un bénéfice net (hors charges de dépréciation) en hausse de 4% à 7,5 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, soit 75 cents par action, un BPA supérieur de sept cents au consensus.



Abbott Laboratories affiche un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse de 12% à 84 cents, en ligne avec le consensus, et se dit 'en voie d'atteindre les bornes hautes de ses objectifs initiaux pour l'année'.



United Airlines Holdings a relevé mardi soir sa fourchette cible de BPA ajusté annuel, qui va désormais de 11,25 à 12,25 dollars au lieu de 10,5 à 12 dollars, et se dit en bonne voie pour atteindre ou dépasser celle pour 2020.



Eli Lilly fait part d'un échec dans son essai de phase III évaluant pegilodecakin plus folfox, dans le cancer pancréatique métastatique ayant progressé pendant ou après un régime contenant du gemcitabine en première ligne.



La Commission européenne a ordonné à Broadcom de cesser d'appliquer certaines clauses figurant dans ses contrats conclus avec six de ses principaux clients.



' Ces mesures permettront d'éviter un préjudice grave et irréparable à la concurrence susceptible d'être causé par le comportement de Broadcom qui, à première vue, enfreint les règles de concurrence de l'UE ' indique la commission.



