Wall Street : en léger repli après deux statistiques

18/09/2020 | 16:54

Le S&P500 (-0,2%) et le Nasdaq (-0,4%) affichent un repli à l'ouverture pour cette séance des 'quatre sorcières', au lendemain d'une journée de jeudi qui a vu le Dow Jones perdre près de -0,5%. L'indice Dow Jones est stable aujourd'hui en début de séance.



'La persistance de la pandémie dans le monde suscite l'inquiétude, tout comme les élections américaines, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis qui continuent de s'insinuer et enfin sur fond de doutes sur la reprise de l'économie mondiale', note Kiplink Finance.



Les opérateurs ont pris connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour août, ainsi que de l'indice 'UMich' de confiance des consommateurs (préliminaire).



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 78,9 points en estimation préliminaire au mois de septembre. Les économistes l'anticipaient pour leur part, en moyenne, à 75 points.



L'indicateur avancé du Conference Board s'est inscrit en hausse de +1,2% le mois dernier, a-t-on appris ce vendredi après-midi. Cette hausse s'inscrit donc dans la suite de celles de juillet (+2%) et juin (+3,1%). Il s'affiche ainsi à 106,5 en août.



Dans l'actualité des valeurs, Apple annonce l'ouverture de son magasin en ligne en Inde, et ce dès le 23 septembre. La firme à la pomme proposera y ainsi ses iPad, iPhone et ordinateurs au marché indien, l'un des plus importants de la planète.



Le groupe d'électronique Texas Instruments a annoncé jeudi soir un relèvement de son dividende trimestriel de 13%, à 1,02 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 16 novembre prochain au profit des actionnaires enregistrés au 30 octobre.



Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur Citigroup, mais abaisse son objectif de cours de 60 à 52 dollars, soulignant que 'l'incertitude mondiale et les taux bas sont des vents contraires' pour l'établissement bancaire.



