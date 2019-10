Wall Street : en léger repli après le Conference Board

18/10/2019 | 16:57

Les indices actions de Wall Street sont en repli de 0,2% en début de séance, alors que les derniers développements sur le dossier du Brexit suscitent encore des interrogations.



'Le Premier Ministre Britannique, Boris Johnson, et le Président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, ont annoncé un accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni', rappelle Nordea Asset Management.



'Cet accord sera soumis au vote du Parlement britannique ce samedi', poursuit-elle. Soulignant toutefois que le jeu politique est toujours délicat au Royaume-Uni, Nordea AM prévient que 'les marchés financiers sont très circonspects à ce stade'.



On a pris connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board. Il s'est inscrit en baisse de -0,1% le mois dernier. Les économistes l'anticipaient pour leur part en hausse de +0,1%.



Dans l'actualité des valeurs, Coca-Cola publie un BPA ajusté en données comparables en repli de 2% à 56 cents au titre du troisième trimestre 2019, en ligne avec le consensus, plombé par des effets de changes.



American Express confirme tabler sur un BPA ajusté annuel entre 7,85 et 8,35 dollars, affichant pour son troisième trimestre 2,08 dollars par action, là où les analystes visaient en moyenne cinq cents de moins.



Schlumberger dévoile au titre du trimestre écoulé un bénéfice net ajusté en baisse de 7% en comparaison annuelle, à 596 millions de dollars. Par action, il s'est établi à 43 cents, dépassant de trois cents le consensus.



Le titre Apple poursuit son mouvement de hausse boosté par l'analyste Wedbush qui confirme sa recommandation achat ('surperformance') sur le titre du groupe, notant, après une analyse des marchés asiatiques, une 'forte demande' d'iPhone issue de la Chine.



