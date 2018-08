Wall Street en léger repli avec le retour des craintes sur le commerce

L'indice Dow Jones perd 23,93 points, soit 0,09%, à 26.100,64 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,13% à 2.910,38 points et le Nasdaq Composite cède 0,15% à 8.097,63 points.

L'optimisme suscité par l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique a laissé sa place à un regain d'aversion au risque en l'absence d'avancée dans le dossier sino-américain.

Le conflit entre les deux premières puissances économiques reste entier alors que se rapproche l'échéance du 5 septembre, date à laquelle prendra fin la consultation américaine sur une liste de produits chinois supplémentaire à taxer faute d'accord d'ici là.

Craig Erlam, analyste de changes chez OANDA, fait valoir que les avancées dans les négociations entre Washington et ses voisins mexicain et canadien ne sont pas nécessairement une bonne nouvelle pour la Chine.

"Cela ne signifie pas que les Etats-Unis vont rechercher une solution rapide avec la Chine. Il y a encore du chemin à faire sur ces questions commerciales et je ne serais pas surpris de voir d'autres tarifs sur d'autres biens avant que la situation ne s'améliore", dit-il.

Sur le marché des changes, le dollar monte un peu (+0,23%) après avoir peu varié à l'annonce d'un indice des prix PCE "core" conforme aux attentes. Cette mesure de l'inflation a atteint l'objectif de 2% de la Fed pour la troisième fois de l'année en juillet, tandis que les dépenses des ménages ont progressé de manière dynamique.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la hausse la semaine dernière après trois semaines consécutives de baisse, mais la tendance sous-jacente continue de pointer vers un marché du travail robuste.

Le rendement des Treasuries à 10 ans abandonne près d'un point de base autour de 2,8713%.

CAMPBELL CÈDE DES ACTIFS, LE TITRE RECULE

Du coté des valeurs, le titre Amazon gagne 0,1% à 2.001,49 dollars, franchissant pour la première fois les 2.000 dollars, ce qui rapproche le géant du commerce en ligne du cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière que seul Apple (+0,16%) est parvenu à atteindre.

Le groupe Campbell Soup recule de 2,2% après avoir annoncé son intention de céder ses activités à l'international et sa division de produits frais après des mois d'examen de ses options stratégiques et une intense pression d'investisseurs activistes qui prônaient une vente du groupe dans sa totalité.

Salesforce, le spécialiste des logiciels "cloud", a publié une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours inférieure aux attentes de Wall Street ce qui fait reculer le titre de 2,66%.

Après avoir annoncé des ventes inférieures aux attentes, le groupe de hard-discount Dollar Tree abandonne 9,24%.

En hausse, Guess et Signet Jewelers bondissent respectivement de 15% et de 23,01% après avoir relevé leur prévisions annuelles.

Du côté du pétrole, les cours sont en hausse d'environ 0,7%, toujours soutenus par l'annonce mercredi d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut américain alors que le marché s'attend à un repli de l'offre iranienne et vénézuélienne au cours des mois à venir.

En Europe, les Bourses sont orientées à la baisse, le CAC 40 perdant 0,34% et le Stoxx 600 0,25%.

