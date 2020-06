Wall Street : en légère baisse sur fond de regain de tensions

01/06/2020 | 15:23

Wall Street devrait ouvrir en légère baisse lundi matin, les investisseurs s'inquiétant des répercussions de la vague de manifestations ayant suivi la mort de George Floyd.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains perdent entre 0,2% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Plusieurs villes américaines ont été le théâtre ce week-end de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre et de nombreux manifestants réclamant la fin des violences policières.



Au-delà de ces questions de politique intérieure, les marchés américains semblaient déjà rattrapés, depuis quelques séances, par la remontée des tensions sino-américaines.



Les investisseurs semblent notamment s'alarmer de l'imposition par la Chine de nouvelles lois à Hong Kong, qui risque de provoquer un nouvel épisode de démonstrations pro-démocratie auquel Washington pourrait apporter son soutien.



La valorisation des marchés boursiers commence également à poser question, alors que l'indice S&P 500 a rebondi de 36% depuis ses plus bas du mois de mars, ce qui lui permet de ne plus afficher que 6% de baisse depuis le début de l'année.



'Les valorisations semblent extrêmement tendues, avec un PER de 21,5x pour les 12 prochains mois', font valoir les analystes de Credit Suisse.



'Cela se compare à 19x en février et se rapproche des niveaux extrêmes de la fin des années 1990', ajoute la banque helvétique.



Les investisseurs attendent, dans le courant de la matinée, l'indice ISM manufacturier pour le mois dernier, qui devrait suggérer que la chute de l'activité est désormais enrayée même si l'amorce d'un rattrapage devrait pour l'instant rester modeste.



