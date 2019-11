Bourse de Wall Street : Wall Street en légère hausse grâce aux espoirs sur le commerce

L'indice Dow Jones gagne 0,06% à 28.020,14 points après un pic à 28.090,21.

Le Standard & Poor's 500 progresse de 0,02% à 3.122,77 points, après avoir touché 3.127,64.

Le Nasdaq Composite prenait 0,26% à 8.571,83 points à l'ouverture, après un record à 8.578,41.

L'optimisme sur le commerce perdure mais timidement au lendemain du sursis de 90 jours accordé par l'administration Trump au groupe chinois Huawei Technologies lui permettant de traiter avec des entreprises américaines.

"Les marchés restent convaincus qu'un accord de "phase un" sera conclu avant le 15 décembre, date à laquelle de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises sont censés entrer en vigueur", estime Edward Moya chez OANDA.

Plus forte baisse du Dow Jones, Home Depot, numéro un américain des magasins de bricolage, recule de 4,60% après avoir abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Dans son sillage, son concurrent Lowe's perd 0,92%.

Kohl's chute de 16,30%, sa plus forte baisse journalière depuis janvier 2017, après avoir révisé à la baisse son objectif de bénéfice annuel et dégagé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le groupe de grands magasins entraîne dans sa chute ses concurrents Macy's (-8,83%) et Nordstrom (-6,87%).

En hausse, Boeing s'octroie 1,2%, le constructeur aéronautique ayant enregistré au salon de Dubai des intentions de commandes pour jusqu'à 50 exemplaires du 737 MAX.

(Édité par Jean-Michel Bélot)