Wall Street en modeste hausse, peu inspirée par la croissance et le commerce

New York (awp/afp) - Wall Street évoluait en légère hausse jeudi, sans entrain après la confirmation d'une croissance soutenue au premier trimestre malgré une consommation moins élevée qu'anticipé, et toujours attentiste avant une rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,05%, à 26.551,12 points vers 14H35 GMT, lesté par la chute de l'un de ses membres vedette, Boeing (-2,13%).

L'avionneur était malmené par une série de mauvaises nouvelles concernant son avion phare le 737 MAX, dont le retour dans le ciel après deux accidents ayant fait 346 morts devrait prendre beaucoup plus de temps que prévu.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,67%, à 7.962,81 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,45%, à 2.926,83 points.

La Bourse de New York avait fini en ordre dispersé mercredi malgré une hausse résolue durant une bonne partie de la séance, dans l'attente déjà d'une rencontre entre le dirigeant américain et son homologue chinois en marge du G20, attendue comme un prélude à une potentielle détente commerciale: le Dow Jones a perdu 0,04% et le Nasdaq avancé de 0,32%.

L'économie des Etats-Unis a confirmé sa croissance à un rythme soutenu au 1er trimestre, avançant de 3,1% en rythme annuel, mais la consommation des Américains a été moins dynamique que précédemment estimée, selon les données du département du Commerce jeudi.

'Robuste'

Une croissance qualifiée de "robuste" par les membres d'Oxford Econonomics, mais le chiffre avait peu d'impact sur les marchés car il était conforme à une précédente estimation.

Le dossier commercial qui agite les Bourses depuis près d'un an ne faisait pas non plus beaucoup bouger les indices. Depuis le début de la semaine, ils évoluent près de l'équilibre dans l'attente de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping.

Air Force One a posé jeudi ses roues à Osaka, vaste cité portuaire où se tient vendredi et samedi la réunion des dirigeants des vingt premières puissances du monde, peut-être la plus cruciale depuis la première du genre à l'automne 2008, en plein cataclysme financier.

Donald Trump a prévu de nombreux tête-à-tête à Osaka mais sa rencontre prévue samedi avec son homologue chinois Xi Jinping sera un sommet dans le sommet.

Le président chinois est également arrivé jeudi.

L'attentisme est de rigueur mais "les marchés mondiaux parient tout de même sur un accord du même type que celui qui a été trouvé en Argentine", lors du précédent G20, où les deux dirigeants avaient trouvé certains points d'entente, sans réussir à s'entendre sur tous les sujets, a affirmé Chris Low de FTN Financial.

Parmi les autres valeurs du jour, le constructeur automobile américain Ford a annoncé jeudi que son plan de restructuration européen entraînerait au total la suppression de 12.000 emplois et la fermeture de six usines d'ici fin 2020. Son titre prenait 2,45%

Le groupe de distribution de produits pharmaceutiques Walgreen Boots Alliance gagnait 3,89% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, notamment grâce aux médicaments sur ordonnance.

Le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis sur le marché obligataire évoluait à 2,030%, contre 2,037% lundi à la clôture.

alb/jum/nas