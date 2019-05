Bourse de Wall Street : Wall Street en net repli après la menace de Trump au Mexique

NEW YORK, 31 mai (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en nette baisse vendredi, rattrapée, comme les Bourses européennes, par un regain d'aversion au risque après la décision inattendue de Donald Trump de taxer toutes les importations de produits mexicains.

L'indice Dow Jones a perdu 353,39 points, soit 1,40%, à 24.816,49.

Le S&P-500, plus large, a cédé 36,78 points, soit 1,32%, à 2.752,08.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 114,81 points (-1,52%) à 7.452,91.

Le S&P a terminé sous sa moyenne mobile à 200 jours pour la première fois depuis le 8 mars.

Sur la semaine, le Dow a perdu 3,01%, le S&P 2,62% et le Nasdaq 2,41% et sur le mois de mai les trois grands indices accusent respectivement des pertes de 6,69%, 6,58% et 7,93%.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)