Wall Street : en nette hausse après les chiffres de l'emploi

05/06/2020 | 15:19

Wall Street devrait débuter la séance de vendredi en nette hausse après la publication de statistiques américaines étonnamment rassurantes sur le front de l'emploi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Dow Jones affichent des gains allant de 1,5% à 2%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Le Département du Travail a fait savoir que l'économie américaine avait créé 2,5 millions d'emplois non-agricoles au mois de mai alors que les économistes tablaient en moyenne sur 10 millions de destructions de postes.



Parallèlement, le taux de chômage s'est tassé de 1,4 point pour s'établir à 13,3%.



Cette statistique, couplée à l'enquête ADP largement meilleure que prévu publiée mercredi, renforce le sentiment de marché selon lequel l'économie américaine a d'ores et déjà entamé son redressement après la crise du coronavirus.



'Cela signifie que les reprises d'activité ont dépassé - de loin - les nouveaux licenciements', commente un spécialiste de l'économie américaine.



'Le marché du travail américain est donc très dynamique dans les deux sens en ce moment', souligne l'analyste.



Dans une récente note de recherche, les équipes de Columbia Threadneedle affirmaient que les Etats-Unis seraient les premiers à sortir de la crise du coronavirus, loin devant l'Europe et le Japon.



'Notre scénario de base table sur un retour de l'activité économique des

Etats-Unis aux niveaux du quatrième trimestre 2019 d'ici la fin de l'année prochaine, avec une reprise en forme de 'U'', explique la société de gestion.



Sur le marché des changes, le dollar a immédiatement réagi en amplifiant ses gains face à l'euro, pour désormais coter autour de 1,13 face à la monnaie unique.



Le rendement des Treasuries à 10 ans se détend lui autour de 0,92%, confirmant le reflux de plus en plus notable de l'aversion au risque sur les marchés américains.



