Wall Street : en ordre dispersé après l'indice ISM

03/06/2019 | 16:50

Wall Street a ouvert sans grande orientation lundi matin, pénalisée notamment par un indice d'activité décevant, même si le Dow Jones tente d'amorcer un rebond après avoir aligné six semaines consécutives de baisse.



Une heure après l'ouverture, le Dow avance ainsi de 0,2% à 24.857,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule encore de 0,6% à 7404,5 points.



Reflétant une décélération de la croissance du secteur manufacturier des Etats-Unis, l'indice Institut for Supply Management s'est établi à 52,1 pour le mois écoulé, contre 52,8 en avril.



Le consensus visait au contraire une légère hausse, autour de 53.



Echaudés par cette déception et par les mauvaises performances boursières des dernières semaines, les investisseurs continuent de se tenir à l'écart des actions et privilégient les valeurs sûres, comme les bons du Trésor.



Les marchés obligataires affichent des rendement toujours plus faibles, le taux du T-Bonds US à 10 ans étant désormais inférieur à 2,10%.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain WTI rebondit de 0,7% à 53,9 dollars après avoir signé en mai sa pire performance mensuelle depuis novembre.



Côté valeurs, Merck s'adjuge 1,9% suite à la publication de données à cinq ans encourageantes sur la survie des patients atteints d'un cancer du poumon traités avec son immunothérapie Keytruda.



Apple progresse de 0,7% alors que s'ouvre aujourd'hui sa conférence annuelle pour les développeurs de San José, qui devrait être l'occasion de présenter de nouveaux produits et services.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.