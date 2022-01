Wall Street en ordre dispersé, après le décrochage de la veille

New York (awp/afp) - Très indécise, la Bourse de New York ouvrait en ordre dispersé jeudi, après le décrochage des valeurs technologiques la veille, bousculées par une Fed plus pessimiste sur l'inflation, faisant grimper les taux obligataires au plus haut depuis le début de la pandémie.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,13% après une chute de 3,34% mercredi à 15'586,29 points. Le Dow Jones abandonnait 0,10% après avoir perdu 1,07% à 36'952,65 points. L'indice élargi S&P 500 grappillait 0,07% après -1,94% la veille à 4797,70 points.

Les taux sur les bons du Trésor à 10 ans grimpaient à 1,72%, rejoignant des plus hauts depuis la pandémie.

afp/ck