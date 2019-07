Wall Street : en ordre dispersé après une série de résultats

24/07/2019 | 16:36

Wall Street évolue sans réelle orientation mercredi, pénalisée par les résultats décevants de Boeing et Caterpillar, même si la baisse reste contenue à la faveur d'une statistique jugée encourageante pour le marché de l'immobilier.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 27.270,2 points, là où le S&P est stable à 3006,3 points, tandis que le composite du Nasdaq grignote 0,1% à 8259,5 points.



Principal contributeur de la baisse du Dow, Caterpillar décroche de 4,5% après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et fait preuve de prudence dans ses prévisions annuelles.



Les investisseurs ont également accueilli négativement les comptes de Boeing, qui cède 1,2% après avoir fait part de lourdes pertes trimestrielles en raison des conséquences financières du dossier 737 MAX.



Sur le front des 'technos', Facebook lâche 1% après avoir annoncé le versement d'une somme record de cinq milliards de dollars en vue de régler à l'amiable une enquête lancée l'an dernier par la FTC américaine suite au scandale Cambridge Analytica.



Les investisseurs - toujours très soucieux de l'évolution du secteur immobilier - semblent en revanche rassurés par les derniers chiffres communiqués par la National Association of Realtors, qui a fait état de 646.000 ventes de logements neufs en nombre annualisé en juin, en hausse de 7% par rapport à mai.



Le consensus anticipait pour sa part une hausse de 6%, à 660.000.



Autre bonne nouvelle pour l'économie, l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis est ressorti à 51,6 en estimation 'flash' pour le mois de juillet, à comparer à 51,5 pour juin, traduisant une certaine stabilisation de la croissance du secteur privé américain.



