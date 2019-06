Wall Street en ordre dispersé, attentiste avant une rencontre Trump-Xi

New York (awp/afp) - Wall Street évoluait en ordre dispersé quelques minutes après une ouverture en hausse lundi, attentiste au démarrage d'une semaine qui devrait être marquée par une rencontre entre les dirigeants Donald Trump et Xi Jinping, en pleine guerre commerciale sino-américaine.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,23%, à 26.779,37 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,04%, à 8.028,65 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,01%, à 2.950,13 points.

La Bourse de New York avait enregistré des gains conséquents sur l'ensemble de la semaine dernière, encouragée par le ton accommodant des banques centrales américaine (Fed) et européenne (BCE). Sur la semaine, le Dow Jones s'est apprécié de 2,4%, le Nasdaq de 3,0% et le S&P 500 de 2,2%.

Tout en maintenant ses taux d'intérêt au même niveau, la Fed a signalé à l'issue de sa réunion mercredi qu'elle n'écartait plus l'idée d'un assouplissement de sa politique monétaire, notamment si l'inflation restait à des niveaux aussi bas et si la guerre commerciale avec la Chine s'enflammait davantage.

Cette rhétorique a ravi les marchés mais moins le président américain Donald Trump, qui a pris sévèrement à partie l'institution lundi dans une série de tweets matinaux. La Fed est un "enfant têtu" qui refuse de baisser les taux d'intérêt pour stimuler la croissance et contrer les concurrents des Etats-Unis, a affirmé le président.

Ce coup de sang matinal de M. Trump tranchait avec le relatif attentisme des marchés.

"Ils ont les yeux tournés vers le G-20 au Japon à la fin de la semaine", a commenté Patrick O'Hare de Briefing, estimant toutefois que Wall Street ne s'attend pas à l'annonce d'un grand accord au sujet de la guerre commerciale entre les deux premières économies du monde.

Le marché surveillait également les tensions entre l'administration Trump et l'Iran, quelques jours après la destruction d'un drone américain par un missile iranien dans la région stratégique du Golfe. Le président américain a affirmé samedi que des "sanctions supplémentaires majeures" contre l'Iran seraient annoncées lundi, mais sans préciser leur nature.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis évoluait à à 2,039% contre 2,054% vendredi à la clôture.

afp/jh