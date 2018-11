Wall Street : en ordre dispersé avant un G20 très attendu

30/11/2018 | 16:40

Wall Street évolue en ordre dispersé vendredi, les investisseurs hésitant à prendre position avant un sommet du G20 présenté comme décisif pour ce qui concerne les questions commerciales.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 25.321,3 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à grignoter 0,1% à 7281,8 points.



Le sommet du G20 - qui se réunit vendredi et samedi à Buenos Aires en Argentine - pourrait être l'occasion pour la Chine et les Etats-Unis de mettre à plat leurs différences et d'étudier enfin la possibilité d'un accord commercial.



'Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine va-t-il encore s'aggraver ou la température va-t-elle enfin redescendre?', s'interrogent ainsi les analystes de Commerzbank.



'Après le dernier affrontement au sommet de l'APEC, le sommet du G20 devrait donner le 'la'', ajoute la banque allemande, qui dit pourtant ne pas envisager de 'solution miracle'.



Du côté des valeurs, AT&T grimpe de 2,2% ce matin après avoir dévoilé ses orientations stratégiques et ses objectifs financiers suite à l'acquisition de Time Warner, qui représente désormais 17% de son activité.



Les titres de la chaîne d'hôtels Marriott International perdent pour leur part 1,7% après la révélation d'une gigantesque brèche de ses données-clients.



A noter enfin que l'équipementier sportif Under Armour s'adjuge 2,4% suite à un relèvement de recommandation de Wells Fargo.



