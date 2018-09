Wall Street : en ordre dispersé en attendant la Fed

25/09/2018 | 16:32

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, en attendant la réunion de la Réserve fédérale américaine, dans un marché affaibli par de nouvelles ventes au sein du secteur technologique.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones parvient à grignoter 0,1% à 26,588,9 points, mais le Nasdaq Composite fléchit de 0,1% à 7989,5 points, confirmant son accès de faiblesse de la fin de la semaine dernière.



Le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed se réunit mardi et mercredi et une grande majorité d'économistes s'attendent à ce que la banque centrale relève à nouveau ses taux demain.



Selon les spécialistes, la Fed ne s'arrêtera pas de resserrer sa politique monétaire tant que le marché du travail et l'inflation montreront des signes de vigueur, voire dépasseront les attentes.



Cette perspective pourrait d'ailleurs générer une certaine dose de volatilité sur les marchés financiers et inciter les opérateurs à des choix prudents, estiment les professionnels.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance, peu après l'ouverture, d'un indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board en hausse à 138,4 en septembre, après 134,7 en août.



Par comparaison, les économistes anticipaient au contraire une légère baisse en données séquentielles à 132,2.



Du côté des valeurs, American Express grignote 0,1% après avoir augmenté son dividende de 11%.



Facebook lâche de son côté 1,6%, les investisseurs ne sachant pas trop quoi penser de la démission de l'équipe dirigeante et fondatrice d'Instagram, qui appartient désormais au réseau social.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.