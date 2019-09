Wall Street : en ordre dispersé, entre immobilier et pétrole

25/09/2019 | 16:47

Wall Street a ouvert sans grande orientation mercredi, la publication d'un solide indicateur dans l'immobilier étant partiellement occultée par le reflux des cours du pétrole.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grignote encore 0,1% à 26.844,8 points, mais le Nasdaq Composite cède près de 0,5% à 7957,5 points.



En baisse de 0,2% à 2960,4 points, le S&P 500 parvient, lui, à préserver le seuil technique important des 2960 points, en-dessous duquel une nette tendance à la lourdeur se confirmerait d'après les analystes techniques.



L'aversion au risque reste prédominante du fait des nouvelles incertitudes entourant la présidence de Donald Trump, qui fait l'objet d'une procédure de destitution ('impeachment') ayant toutefois peu de chances d'aboutir.



Bonne nouvelle toutefois sur le front de l'immobilier - une composante importante du sentiment de richesse des ménages - la National Association of Realtors (NAR) a fait état ce matin de 713.000 ventes de logements neufs en août, un chiffre en hausse de 7,1% par rapport à juillet.



Le consensus anticipait pour sa part une hausse bien plus limitée, de l'ordre de 3,5%.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain 'WTI' reperd 1% ce mercredi, à 56,3 dollar, et revient presque à ses niveaux d'avant les attaques en Arabie Saoudite.



La compagnie publique Aramco a annoncé une restauration imminente de ses capacités à 100% et espère toujours pouvoir mener à bien son projet d'introduction en Bourse.



Côté valeurs, c'est surtout Nike qui s'illustre, avec un gain de 5,6%, suite à la publication de résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, marqués par une nouvelle amélioration de la marge brute.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.