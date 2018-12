Wall Street : en ordre dispersé, indicateurs mitigés

21/12/2018 | 16:45

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi suite à la publication d'indicateurs mitigés alimentant l'extrême prudence des investisseurs.



Près d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones parvient à gagner 0,7% à 23,025.9 points, mais le Nasdaq Composite perd encore 0,3% à 6509,7 points.



Les chiffres des dépenses de consommation des ménages américains ont progressé de 0,4% au mois de novembre, une période pourtant marquée par les grand-messes consuméristes que sont 'Black Friday' et 'Cyber Monday'.



Ce faisant, l'indice de confiance du consommateur américain compilé par l'Université du Michigan a pourtant grimpé à 98,3 en décembre, alors que le consensus ne visait que 97,2.



Peu avant l'ouverture, les investisseurs avaient pris connaissance d'un taux de croissance de 3,4% en rythme annuel au troisième trimestre, selon la troisième estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une confirmation de l'estimation précédente à 3,5%.



Autre déception, le Département du Commerce a fait état d'une hausse de 0,8% des commandes de biens durables le mois dernier, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un rebond de 1,8%.



Les investisseurs s'interrogent par ailleurs sur la possibilité d'un 'shutdown' gouvernemental après un tweet de Donald Trump menaçant d'une paralysie des administrations fédérales au cas où les Démocrates devaient refuser le mode de financement de la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.



Seule véritable bonne nouvelle de la journée, Nike s'envole de 8,5% après avoir dépassé les attentes du consensus sur le trimestre écoulé et rehaussé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.



