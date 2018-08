Wall Street en ordre dispersé, inquiète des ennuis judiciaires de proches de

Trump

New York (awp/afp) - Wall Street évoluait en ordre dispersé quelques minutes après une ouverture en baisse mercredi, s'interrogeant sur les possibles suites judiciaires de la mise en cause de deux anciens proches du président américain Donald Trump.

Vers 13H45 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 0,02% à 25.827,03 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,13% à 7.869,41 points.

L'indice élargi S&P 500 perdait 0,05% à 2.861,60 points.

La Bourse de New York avait terminé en hausse mardi, aidée par l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires commerciaux, Chine, Union européenne, Mexique et Canada: le Dow Jones avait pris 0,25% et le Nasdaq 0,49%.

Le président américain Donald Trump a essuyé mardi un double coup dur judiciaire, avec son ancien avocat Michael Cohen qui l'a personnellement mis en cause devant un juge et, simultanément, son ex-chef de campagne qui a été déclaré coupable à son procès.

"On ne sait pas trop ce que cela signifie pour le président Trump mais, considérant les liens étroits qui ont lié ces hommes au président, les investisseurs agissent avec prudence ce matin", a réagi Patrick O'Hare de Briefing.

"Il s'agit de choses très sérieuses", a observé pour sa part Phil Davis de PSW Investments, M. Cohen ayant affirmé qu'il a agi "à la demande du candidat" lorsqu'il a versé 130.000 et 150.000 dollars à deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec Donald Trump en échange de leur silence, ce qui pourrait avoir violé les lois sur le financement des campagnes électorales.

Les acteurs du marché étaient également dans l'attente de la publication en cours de séance du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) qui avait abouti, début août, à un statu quo sur les taux.

Les investisseurs se concentreront ensuite sur l'ouverture jeudi de la conférence traditionnelle des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming) qui commence jeudi et verra vendredi le président de la Fed Jerome Powell prendre la parole.

A quelques jours du dixième anniversaire de l'éclatement de la crise financière de 2008, les investisseurs fêtaient par ailleurs mercredi le record de longévité à la hausse des marchés boursiers, soit 3.453 jours sans chute de plus de 20%, ce que l'on nomme communément un "bull market" dans le jargon financier, en référence au taureau symbolisant la puissance financière américaine.

Le marché obligataire se détendait: le taux à dix ans sur la dette américaine baissait à 2,814% contre 2,830% à la clôture mardi, et celui à 30 ans à 2,974% contre 2,993% la veille.

alb/jum/eb