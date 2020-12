Wall Street : en ordre dispersé, mais record pour le Dow

Les marchés boursiers américains ont ouvert la séance en ordre dispersé mercredi matin, le Dow Jones étant porté par les valeurs de l'énergie, de l'industrie et de la finance, au point d'inscrire un nouveau record, tandis que le Nasdaq est entraîné dans le rouge par de quelques prises de profits sur les valeurs ayant le plus progressé cette année.



Une heure après le coup d'envoi des échanges, le Dow Jones avance de 0,1% à 30.183,7 points - après avoir touché un nouveau plus haut historique - tandis que le Nasdaq Composite recule d'environ 0,3% à 12.544,5 points.



Face à l'absence d'accord budgétaire à Washington et à la propagation continue du coronavirus, les intervenants de marché font preuve d'une certaine prudence et prennent en partie leurs bénéfices.



Ces mouvements de vente touchent, sans surprise, les titres affichant les performances les plus spectaculaires depuis le début de l'année, comme Zoom Video, qui consolide aujourd'hui de 4% après avoir vu sa valeur multiplier par six en 2020.



Moderna perd 3%, ce qui n'écrête que très légèrement des gains de presque 800% sur l'année, tandis Tesla cède 2,5% après avoir bénéficié d'une multiplication par presque 10 de son cours de Bourse depuis le 1er janvier.



Les investisseurs attendent toujours que le Congrès parvienne à un compromis sur un nouvel ensemble de mesures de soutien à l'économie, afin de savoir si la forte valorisation des marchés est justifiée.



En attendant, les marchés américains pourraient bien stagner à leurs niveaux actuels, c'est-à-dire sous leurs récents plus hauts historiques, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.



En l'absence d'élément moteur, le traditionnel 'rally de fin d'année' pourrait donc avoir du mal à décoller.



Et ce ne sont pas les rares statistiques du jour qui ont eu de l'incidence sur les marchés.



Publiés après l'ouverture, les stocks des grossistes ont augmenté de 1,1% en octobre, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,9% le mois précédent.



De leur côté, les ventes des grossistes américains ont progressé de 1,8% en octobre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.