Wall Street en petite baisse après les nouvelles inscriptions au chômage

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en léger repli jeudi après des chiffres montrant un nombre toujours exceptionnellement élevé de nouveaux demandeurs d'allocation chômage aux Etats-Unis, mais en recul par rapport à la semaine précédente: le Dow Jones cédait 0,11% et le Nasdaq 0,01%

Wall avait fini en nette hausse mercredi dans un marché optimiste sur le redémarrage de l'économie américaine et soutenu par plusieurs valeurs technologiques, dont Facebook et Amazon qui ont atteint un nouveau record: le Dow Jones avait pris 1,52% et le Nasdaq 2,08%

afp/rp