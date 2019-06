Wall Street : en repli après une batterie de statistiques

14/06/2019 | 17:03

Les principaux indices américains débutent la séance en retrait à Wall Street, suite à la publication de plusieurs statistiques et sur fond de tensions géopolitiques dans la zone sensible Golfe Persique, Ormuz, Mer d'Oman. Le Dow Jones perd 0,2% et le Nasdaq est en repli de 0,5%.



Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5% en mai, alors que le consensus anticipait un gain de 0,7%. Toutefois, celles d'avril ont été révisées pour ressortir à +0,3%, contre -0,2% en estimation initiale.



Par ailleurs, en excluant le secteur automobile, elles se sont aussi accrues de 0,5% le mois dernier, après une hausse similaire le précédent, mais les économistes espéraient en moyenne une augmentation de 0,4%.



'En cas de ventes de détail décevantes, l'économie apparaitrait en ralentissement, forçant la Fed à assouplir sa politique monétaire, ce qui soutiendrait les actions', indiquant ce matin ADS Securities.



Les opérateurs ont pris connaissance également de la production industrielle aux Etats Unis. Après une baisse de -0,4% en avril, Elle a augmenté de 0,4% en mai, selon les données mensuelles de la Réserve fédérale, alors même que le consensus visait un gain de 0,2%.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 97,9 points en estimation préliminaire au mois de juin, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 98,1 points.



Sur le front des valeurs, Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en hausse de près de 7% à 5,21 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, manquant de deux cents le consensus, et noté un 'vaste ralentissement de l'environnement de la demande'.



L'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Broadcom malgré la révision des perspectives. 'Broadcom a abaissé de 8% ses perspectives de revenus pour l'exercice, citant une faiblesse généralisée due à l'interdiction de Huawei et au différend commercial entre les États-Unis et la Chine.



L'analyste Jefferies confirme également sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Alphabet, maison-mère de Google, après s'être entretenu avec un expert juridique spécialisé dans les affaires antitrust. Jefferies confirme son objectif de cours sur le titre, de 1.450 dollars.



