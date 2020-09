New York (awp/afp) - Wall Street, toujours préoccupée par les inquiétudes économiques et sanitaires, a terminé modestement dans le vert jeudi, après une séance en dents de scie et au lendemain d'une lourde chute, précipitée par la dégringolade du secteur technologique.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a pris 0,20% à 26.815,50 points, le Nasdaq a gagné 0,37% à 10.672,27 points et le S&P 500 a progressé de 0,30% à 3.246,58 points.

afp/rp