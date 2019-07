Wall Street : en toute confiance avant Independence Day

03/07/2019 | 15:20

La Bourse de New York semble disposée à aborder 'Independence Day' avec assurance après avoir aligné de nouveaux records historiques au cours des dernières séances.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,2%, annonçant une ouverture favorable.



Les volumes devraient progressivement diminuer à la veille de la fête nationale du 4 juillet, journée fériée qui pourrait pousser bon nombre d'intervenants à faire le pont.



Hier, Wall Street avait entamé la séance en léger repli avant de s'arracher à la hausse au cours de la dernière demi-heure de cotations, les trois grands indices étant tous repassés dans le vert.



Les gains du jour sont restés modestes, mais ils ont suffi à propulser l'indice S&P 500 (+0,3%) vers un nouveau record absolu de clôture, au-delà des 2973 points.



'La tendance haussière reste en place, avec les 3000 points désormais en vue', prédisent les équipes d'IG.



D'après le courtier britannique, il faudrait désormais que le S&P 500 repasse sous le seuil des 2940 points pour qu'un biais baissier se mette de nouveau en place.



La récente litanie de records est néanmoins de nature à alimenter les craintes d'une prochaine correction, estiment certains observateurs.



'Pour le moment, les 3000 points agissent comme une chape de plomb technique sur le marché', constate Vincent Ganne, analyste chez TradingView France.



'La probabilité d'une prise de profit générale a augmenté', ajoute-t-il.



Côté macroéconomie, les dernières statistiques enregistrées par le service des douanes américaines ne vont pas faire plaisir à Donald Trump.



Le déficit commercial des Etats-Unis s'est en effet accru à -55,5 milliards de dollars en mai, selon le Département américain du Commerce, contre -51,2 milliards le mois précédent.



Concernant l'emploi, le Département américain du Travail a dénombré 221.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 229.000 la précédente.



Un peu plus tôt, ADP avait fait état de la création dans le secteur privé américain de 102.000 emplois le mois dernier, un nombre nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 140.000.



Ce chiffre n'est pas forcément de bon augure à deux jours de la publication du rapport officiel sur l'emploi américain pour le mois de juin. Pour mémoire, le consensus attend autour de 165.000 créations de postes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.