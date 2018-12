Bourse de Wall Street : Wall Street en très forte baisse à la veille de Noël

NEW YORK, 24 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en très nette baisse mardi, une séance écourtée à la veille de Noël, l'initiative du Trésor américain de convoquer des réunions de crise et d'autres événéments politiques ayant déstabilisé les investisseurs et amené l'indice S&P tout près d'une situation baissière ("bear market").

L'indice Dow Jones a perdu 653,17 points (2,91%) à 21.792,20 points.

Le S&P-500, plus large, a cédé 65,52 points (2,71%) à 2.351,10 points.

Le Nasdaq Composite a laissé 140,08 points (2,21%) à 6.192,92 points.