Wall Street : encaisse la hausse des taux sans trop de casse

05/10/2018 | 23:32

Wall Street limite bien la casse : le Dow Jones qui chutait de près de -1,2% à mi-séance (-325Pts) ne cède au final que -0,68% pour finir à 26.447. Il a bien failli terminer la semaine sur un score positif (il affiche -0,04%), à 5 minutes du coup de cloche final, c'était encore le cas.



Le Nasdaq en revanche a bien chuté de -1,16% pour terminer à 7.788 mais il lâchait plus de -2% à 7.718 au plus bas vers 19H30, soit -4% sur la semaine, avant de réduire l'écart à -3,2%, ce qui demeure le pire score depuis le mois de mars.



Le S&P 500 recule de -0,55%, à 2.885, soit -1% sur la semaine, rien de très spectaculaire... et sans proportion face à la montée en flèche des taux longs, le '10 ans' ayant tutoyé les 3,24% en séance (+5Pts à, 3,23% au final, son pire score depuis juin 2011).



Les chiffres de l'emploi US ont été mal accueillis : le NFP (rapport sur l'emploi américain) du mois de septembre constitue une grosse surprise avec seulement 134.000 emplois créés alors qu'ADP en avait comptabilisé plus de 230.000 48H auparavant et sur la même période.



Un écart de plus de 70% (entre l'enquête ADP et le NFP), c'est assez inexplicable et même une différence de -51.000 par rapport à une anticipation de 185.000, c'est assez inédit.

Le cyclone Florence est invoqué mais il n'a touché que 4 états sur 50 et son impact 'statistique' apparaît totalement disproportionné.



Autre paradoxe, l'économie US aurait créé peu d'emplois mais le taux de chômage rechute de 3,9% vers 3,7%, au plus bas depuis 1969 (l'année où le premier américain a posé le pied sur la lune).

Enfin, le salaire horaire progresse de +0,3%, ni plus ni moins que prévu, mais toujours sur une trajectoire qui justifie le discours de fermeté de la FED.



Le Nasdaq a largement sous performé dans le sillage des GAFA, mais le gadin du jour fut pour Tesla avec -7% (Elon Musk chambre la SEC, et elle risque de ne pas apprécier: attention car le titre menace le support des 261$). Des dégagement appuyés ont affecté Illumina -4,4%, Nvidia et Netflix -3,4%, Microchip -3%, JD.com -2,7%, Comcast -1,9%, AMD et Qualcomm -1,6%, FB -1%,



Parmi les rares hausses du jour, on, notait Biomarin +2,4%.









