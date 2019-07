Wall Street : enchaîne les records, Trump menace la France

26/07/2019 | 23:04

Wall Street reste 'bullish' et les records continuent de pleuvoir avec de nouveaux doublés 'séance/clôture'.



Le S&P500 bat un nouveau record absolu à 3.028Pts et en termine à 3.027 (+0,75%), le Nasdaq culmine à 8.339,6 et engrange +1,1% à 8.327Pts, ce qui porte à +2,3% son gain hebdo.

Le Dow Jones (+0,2%) ne bat pas de record et en termine à 27.192... mais tous les espoirs restent permis d'ici mercredi prochain et la réunion de la FED.



La hausse semble devenue un mouvement perpétuel à Wall Street puisque les 'mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles' et les 'bonnes' sont justement... très bonnes, comme on le constate avec le PIB américain qui est ressorti au-delà des prévisions.

Il a progressé de 2,1% en rythme annuel au deuxième trimestre 2019, selon la première estimation du Département du Commerce, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'un score de +1,8% à +2%.



La décélération de la croissance se montre donc un peu moins forte qu'anticipé, par rapport au taux de 3,1% du trimestre précédent.



Les investisseurs ne donnent plus que 20% de probabilité au scénario d'une baisse 'préventive' de 50Pts du taux directeur de la FED mercredi prochain et 80% pour -25Pts, ce qui est déjà 'dans les cours'.

Rappel: 25% de toutes les émissions souveraines dans le monde affichent un rendement négatif: les T-Bonds et T-Notes restent donc un refuge de choix pour les gérants en quête de rendement.



La saison des résultats continue également d'orienter la tendance, les investisseurs semblant rassurés par les comptes d'Alphabet (+10%), Intel et Amazon (-1,5% malgré 25Mds$ de 'buybacks' annoncés)ou Twitter (+9% à 41,5$ sur des ventes supérieures aux attentes et 140 millions d'utilisateurs actifs).

Mais il y a également des contre-exemples avec Tesla qui chute de -12,5% depuis la publication de ses résultats mercredi (-0,3% ce vendredi, soit -12% sur la semaine): certains analystes très suivis révisent leur objectif à 150$ contre 228$ ce vendredi.



La performance du Nasdaq laisse songeur alors que les baisses sont presque aussi nombreuses que les hausses.

La différence se fait au niveau de l'activité (les volumes): Incyte +1,7%, Regeneron +2,1%, Netflix +2,9%, T-Mobile +5,4%, Fiserv +6,2%, Starbucks +8,9%, Alphabet +10,5%.

Alphabet contrebalance spectaculairement les replis de Intel -1,1%, Vertex et Amazon -1,6%, Alexion -2,9%, Williams -4,5%, Xilinx -5,4%.

Lourdeur des pétrolières avec Cabot Oil -12,1%, Chevron -1,5%, Noble -1,1%.



La journée s'est terminée par de nouvelles menaces de Donald Trump (à l'occasion d'une conférence de presse en direct de la Maison Blanche) à l'encontre de la France, coupable de faire 'une grosse bêtise' en taxant les 'GAFA' car l'Amérique pourrait taxer les vins français par mesure de rétorsion... 'et de toute façon, les vins américains sont aussi bons'.



Trump reconnaît également que la Chine va tenter de différer un 'deal' avec les USA jusqu'aux élections (ce qui rendrait vains les efforts américains mais coûtera très cher en taxes à Pékin).

Il ne blâme pas Xi-Jinping pour cette situation mais ses prédécesseurs qui ont laissé la chine profiter de la faiblesse de l'Amérique.



Il en remet également une couche contre la FED accusée d'avoir durci sa politique monétaire prématurément et trop brutalement (alors que ce fut la 'normalisation' la plus lente de l'histoire).

'L'Amérique aurait pu avoir une croissance beaucoup plus forte si la FED s'était abstenue de monter les taux'.

Il convient que 'la force du Dollar reflète la force économique du pays' et que l'Euro ne peut pas rivaliser.



Enfin, il n'en veut pas à la Corée du Nord pour les tirs de missiles courte portée qui ont eu lieu mercredi (en violation des prérequis dans le cadre des négociations de désarmement avec Pyongyang... car de tels missiles -pouvant emporter une charge nucléaire- peuvent en réalité atteindre Séoul ou le Japon).



