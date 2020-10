Wall Street : enchaine une seconde séance de hausse, IBM +6%

09/10/2020 | 01:50

Wall Street qui enchaine une seconde séance de hausse s'est accommodé du refus par Nancy Pelosi d'entériner une série d'aides sectorielles ciblées proposées par Donald Trump.



Ce dernier a en effet encore changé son fusil d'épaule en milieu de journée jeudi en déclarant que 'les discussions ont repris sur le 'stimulus package' et qu'il y a de bonnes chances de parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique'... 36H après avoir annoncé que toutes les négociations entre Républicains et Démocrates au Congrès étaient reportées après les élections du 3 novembre.



Le Dow Jones et le Nasdaq font presque jeu égal +0,43% et +0,5% respectivement, le S&P500 domine avec +0,8% à 3.447... au plus haut depuis le creux de séance du 3 septembre dernier (3.430).



Wall Street digère par ailleurs l'incertitude liée à l'issue de la présidentielle américaine : la victoire de Joe Biden semble déjà actée (elle serait suffisamment large pour que Trump s'abstienne de contester les résultats) et elle semble synonyme de stimulus maximum pour l'économie américaine.



La journée fut dense en indicateurs 'macro' : les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage sont ressortis en baisse de -9.000 , à 840.000 (le consensus tablait sur 825.000)... l'embellie du marché du travail US semble marquer le pas.



A noter : le Dow Jones a été maintenu à flot par l'envolée du seul titre IBM (+6% vers 131,5$) qui projette de séparer ses activités et d'introduire ses activités 'cloud' en bourse (le CEO Arvin Krishna espère que les différentes parties d'IBM connaîtront une croissance à 2 chiffres, il promet également un maintien du dividende avec un 'spin-off').



Le Nasdaq a été soutenu par le secteur des semi conducteurs avec Micron et Western Digital à +3,1%, Applied Materials +2,5%, puis par Mylan +5,4%





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.