Wall Street : encore des records absolus, FED sans surprise.

Nouvelle pluie de records à Wall Street en intraday ou en clôture: on retrouve les mêmes acteurs que la veille avec le Nasdaq (+0,5% à 12.655) et le Russell-2000 (record intraday à 1.966 mais repli de -0,36% au final à 1.952), record absolu du 9/12 (3.712) égalé pour le S&P500 en séance et clôture à 3.701 contre 3.702 le 8 décembre.



Le Dow Jones s'effrite en revanche de -0,15% à 30.154, dans le sillage de Pfizer avec -2,3%, ou Boeing avec -1,6%.



Les 'chiffres du jour' ont peu impacté Wall Street, le tableau apparaît assez neutre: le PMI 'composite' IHS Markit de l'activité globale des Etats-Unis se dégrade de 58,6 en novembre vers 55,7... mais le PMI manufacturier est meilleur qu'attendu, à 56 contre 55,3 en novembre.



La déception du jour provient des ventes de détail aux États-Unis qui ont diminué de 1,1% le mois dernier (après un effritement de 0,1% en octobre) selon le Département du Commerce, là où le consensus anticipait une contraction marginale, voir une stabilité (les ventes en ligne ont explosé durant la période Thanksgiving/Cyber Monday, mais pas assez pour compenser le repli des ventes en boutique/centres commerciaux).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont contractées de 0,9% en novembre (après -0,1% le mois précédent), alors que les économistes espéraient en moyenne une timide augmentation.



Le point d'orgue de cette avant-dernière séance à 48H des '4 sorcières' se situera ce soir à 20H avec le communiqué de la FED et la conférence de presse de Jerome Powell : c'est à croire que les marchés disposaient déjà du texte à la virgule près puisqu'aucune micro variation n'a accompagné sa publication et la conférence de presse n'a pas davantage engendré de volatilité.

La FED se montre plutôt optimiste pour 2021, à condition que le vaccin se montre efficace contre la pandémie.

La moyenne des attentes des membres de la FED ('dot plot') écarte toute hausse de taux avant début 2023 (donc maintien à zéro).



Jerome Powell note l'absence de pressions inflationnistes et réitère la promesse de faire plus si l'économie US en éprouve le besoin (le 'QE' est maintenu à 120Mds$/mois), il souligne la nécessité d'un soutien par un fort stimulus fiscal fédéral (implicitement, la FED fournira toutes les liquidités).



Il indique également que les marchés seront avertis très en amont ('guidance') de tout changement de stratégie de la FED: autrement dit, Wall Street ne sera plus jamais surpris par une inflexion de la politique monétaire.

La FED sera totalement prévisible, ce qui signifie qu'elle se prive du pouvoir de stopper par exemple le gonflement d'une bulle boursière ou obligataire si cela devenait une urgence.



Le Nasdaq a été porté vers de nouveaux sommets par Paypal +3,9%, eBay +3,1%, MSFT et Amazon +2,4%, Netapp et Twitter +2,3%,



A noter le nouveau recul de Moderna (-6,9%) malgré le feu vert de la FDA, certains patients étant victimes d'effets secondaires dont il reste à établir s'ils sont liés au vaccin.



