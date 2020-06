Wall Street : entame de T3 bullish et record pour le Nasdaq

22/06/2020 | 23:58

Le 3ème trimestre démarrage pour les chapeaux de roues pour le Nasdaq (+1,1%) qui inscrit un nouveau record absolu de clôture à 10.056Pts : on assiste à l'inexorable répétition du même scénario à chaque début de trimestre boursier et calendaire.



Toujours les même programmes d'achat, toujours les mêmes stratégies de surpondération des 'GAFAM' déclenchant une spirale haussière qui conduit à encore plus d'achat de GAFAM, etc.



Le Dow Jones n'a gagné que 0,6% à 26.025Pts, le S&P500 +0,65% grâce aux seules FANGMAN (les 'GAFAM' +Nvidia et Netflix) qui représentent 100% de la hausse du jour.



le Nasdaq-100 s'envole de +1,2% à 10.130Pts (contre 10.094 le 10 juin) et affiche désormais +16% depuis le 1er janvier: il est parti sur un rythme annuel de +35% quasi identique à celui de 2019 et aligne au passage sa plus longue série haussière de 2020 (13 semaines)



Les inquiétudes liées au développement du coronavirus n'ont pas de prise sur Wall Street alors qu'en Arizona, en Californie et en Caroline du Nord, la pandémie rebondit spectaculairement depuis quelques jours.



Un nombre record de cas de contamination a été enregistré en Floride et en Caroline du Nord ce weekend, la pandémie repart en Oklaoma.



Côté chiffres, l'indice de la FED de Chicago se redresse de -17,9 vers +2,6, c'est mieux que les -4 attendus.

Déception en revanche avec le baromètre mensuel de la NAR (National Association of Realtors) qui recule de -9,7% vers 3,91 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier.



Les records du Nasdaq s'accompagnent d'une avalanche de records absolus pour les 'FANGMAN' plus Paypal et Broadcom, les champions de la hausse en 2019 puis début 2020.



Paypal +3,6% à 170,4$ (+56,6% depuis le 1er janvier et 200Mds$ de 'capi'), Broadcom +3,6%, Incyte +3,4%, Netflix et Zoom +3,2% (à 251$), Nvidia +2,9% à 381$ (+85% en 3 mois et sa valeur représente 20 fois ses ventes), Microsoft +2,8% à 200$, Apple +2,6% à 359$ et 1.555,55Mds$ de 'capi'.

Avec +1,5% à 1.452$, Alphabet refranchit le cap des 1.000Mds$ de 'capi', Amazon avec +1,5% bat également un record à, 2.714$ pour 1.353Mds$ de 'capi' (+47% annuel).



Parmi les rares replis du jour: American Airlines -6,8%, Netapp -4%, Ulta Beauty -3,2%, Ross Stores -2,8%, Comcast -1,7%... puis les croisiéristes avec -6% en moyenne.







