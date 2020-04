Wall Street : entame prometteuse mais pas de relais haussier

28/04/2020 | 23:35

Wall Street avait très bien entamé cette séance, le Dow Jones renouant avec ses meilleurs niveaux du mois d'avril (près de +2% à l'ouverture, au-delà de 24.500, -0,13% en clôture), le S&P500 ouvrant en 'gap' au-dessus des 2.880 et inscrivant un zénith vers 2.920... avant de rebasculer dans le rouge pour terminer à -0,52%, au plus bas du jour (le 'VIX' qui lui est associé a repris +1% à 33,6).

Le S&P500 reste en course pour afficher son meilleur mois boursier depuis janvier 1987, et pour l'heure, décembre 1991.



Le Nasdaq s'est nettement alourdi en seconde partie de séance et cède -1,4% au final, vers 8.600Pts.

Le Russel-2000 est le seul à sauver les meubles avec +1,2%.



Côté chiffres, l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board,plonge de 120 vers 86,9 alors que les économistes l'anticipaient en baisse un peu moins marquée vers 87,9.



Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 166,7 à 76,4 d'un mois sur l'autre, quand celui portant sur leurs attentes s'affiche à 93,8, contre 86,8 le mois précédent.



Cette journée de mardi était la première de la réunion de la FED : d'après les rumeurs (des fuites organisées en fait), elle pourrait annoncer qu'elle 'réfléchit' aux avantages et inconvénients des taux négatifs... un débat qui avait enterré sous le présidence de Janet Yellen mais qui pourrait ressurgir, afin de démontrer que la FED ne s'interdit aucun outil à sa disposition.

Réfléchir ne signifie pas un passage à l'acte imminent, mais cela permet d'apparaître l'otage d'une seule stratégie.



Le Nasdaq a été plombé par les replis d'Incyte -5,2%, Activision -4,8%, JD Com -4,4%, AMD et Citrix -4,3%, Netflix -4,2%, Paypal -3,6%, Regeneron -3,5%, Facebook -2,5%.



Alors que le baril de WTI échéance juin a inscrit un nouveau plancher historique à 10,1$ (un gros intervenant a 'roulé' toutes ses positions sur des contrats a maturité plus longue), un rebond s'est enclenché et le baril à fini à 13,25$, ce qui demeure une des plus faibles clôtures de l'histoire, après les 10$ d'avril 1986 et les 10,5$ de décembre 1998.



Malgré tout, de beaux rebonds ont été observés sur Marathon Petroleum et Occidental +7,2%, Halliburton +6,8%, Valero +4,2%...



Alphabet a pris +3,8% en 'after hour' après publication d'un chiffre d'affaire supérieur aux attentes, le PDG juge que le groupe est mieux armé qu'en 2008 face à la crise, parce que plus diversifié.



